Haushalte geben viel für Auto, Bus und Bahn aus

Im Jahr 2018 gaben die Haushalte in der Europäischen Union 13,2 Prozent ihrer Gesamtausgaben für Verkehr aus. Dies bedeutete Gesamtkosten von mehr als 1,1 Billionen Euro oder rund 2220 Euro pro Einwohner, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Eurostat-Studie zeigt. Der Verkehr war der zweitteuerste Posten, hinter den Ausgaben für Wohnraum (24 Prozent), während Lebensmittel und alkoholfreie Getränke an dritter Stelle standen (12,1 Prozent).

In Luxemburg lag der Anteil der Verkehrsausgaben mit 15,8 Prozent über dem Durchschnitt der EU-Länder. Das Großherzogtum lag gleichauf mit Litauen an zweiter Stelle hinter Slowenien (16,9 Prozent). In der Tschechischen Republik (10,4 Prozent), Kroatien (9,7 Prozent) und der Slowakei (6,6 Prozent) gaben die Haushalte dagegen deutlich weniger für Verkehr aus.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Anteil der Verkehrsausgaben am Gesamthaushalt der Haushalte im Zeitraum 2008-2018 in den meisten EU-Mitgliedstaaten gesunken oder stabil geblieben ist. Der größte Rückgang wurde in Rumänien (-3,9 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Zypern (-2,5 Prozent) und Luxemburg (-2 Prozent). Dagegen gaben beispielsweise die Haushalte in Polen (+1,2 Prozent), Slowenien (+1%) und Deutschland (+0,6%) einen größeren Anteil ihrer Ausgaben für diese Posten aus.

(pp/L'essentiel)