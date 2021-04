Andere Impfungen sollten nicht vergessen werden

Heute wird das Wort «Impfung» sofort mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Das Gesundheitsministerium erinnerte am Montag angesichts der von der WHO ins Leben gerufenen Weltimpfwoche daran, dass andere Impfungen nicht in Vergessenheit geraden sollten. Die weltweite Kampagne will darauf aufmerksam machen, dass die Impfung jedes Jahr Millionen von Leben rettet und dass es den Impfstoffen zu verdanken ist, dass viele tödliche Krankheiten komplett ausgerottet werden konnten.

Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, wo elf Impfungen Pflicht sind, werden sie in Luxemburg nur empfohlen. Diese Empfehlungen werden allerdings ziemlich genau befolgt, denn die letzte Erhebung zur Durchimpfungsrate, die 2019 veröffentlicht wurde, zeigt, dass fast drei Viertel der Kinder unter 30 Monaten einen vollständigen Impfschutz haben. Eine Rate, die auf über 95 Prozent ansteigt, wenn es um die Impfung gegen invasive Pneumokokken-Infektionen, Hepatitis B und invasive Meningokokken-C-Infektionen geht.

«Impfstoffe retten Leben! Ihre Wirksamkeit ist erwiesen. Und die Aufrechterhaltung einer hohen Durchimpfungsrate ist wichtig, um das Wiederauftreten und die Ausbreitung von ausgerotteten Infektionskrankheiten zu verhindern», erinnerte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). «Die aktuelle Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Impfstoffe sind. Packen wir's an! Obwohl Impfstoffe keine Wunderlösung sind, werden sie uns helfen, die Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere Gesundheit einzudämmen und allmählich zu einer Lebensweise zurückzukehren, in der wir wieder zusammen sein können».

(Marion Chevrier/L'essentiel)