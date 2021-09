Autofahrer wird bei Kollision mit Bus schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der CR373 bei Wintger schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen in Richtung Stockem unterwegs, als er in Rechtskurve aus bislang unklarer Ursache mit einem entgegenkommenden Bus zusammenstieß. Der PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenprall in seinem Wagen eingeklemmt, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt.

Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug schneiden, er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Busfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei beiden Fahrern ist nach Polizeiangaben ein Alkoholtest negativ ausgefallen. An den Unfallfahrzeugen entstand «erheblicher Schaden», schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Während des Rettungseinsatzes musste die CR373 vollständig gesperrt werden.

(L'essentiel)