Schaulustige bejubeln CGDIS-​​Umzug

Die Feuerwehr sorgte am Sonntagmorgen für Stimmung in der Hauptstadt. Anlässlich des Umzugs der Feuerwache des CGDIS («Corps grand-ducal d'incendie et de secours») von der Route d'Arlon veranstalteten sie eine Parade durch die Straßen von Luxemburg. Auf dem Weg nach Gasperich fuhren etwa dreißig Feuerwehr in einem traditionellen Festzug durch das Stadtzentrum, natürlich durften Blaulicht und Martinshorn dabei nicht fehlen.

Leuchtende Kinderaugen säumten den Weg der Rettungskräfte auf der Strecke zur neuen Wache. Hauptsächlich junge Familien waren gekommen, um ihren Kindern eine Freude zu machen. Der kleine Pit trug sogar eine CGDIS-Pullover, der ihm ein wenig zu groß war. Den hat er von seinem Vater, einem Feuerwehrmann. «Ich mag Feuerwehrleute, besonders die Autos», erklärte der Junge schüchtern.

«Die Feuerwehrkameraden zu sehen»

Kurz bevor die Fahrzeuge vorbeifuhren, erklärte Nadine, dass ihre Kinder «sehr interessiert waren zu kommen» und «fasziniert» von der Welt der Feuerwehrleute sind. «Es ist nicht alltäglich, dass so viele Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sind», sagte sie. Für Jacques, der mit seinen Kindern gekommen ist, erinnern die Feuerwehrleute an eine Familiengeschichte: «Mein Vater und mein Großvater waren Feuerwehrleute mit einer gewissen Verantwortung. Ich selbst war Freiwilliger in Steinfort.»

Claude, ein anderer Vater, erinnert sich, dass er, als er jünger war, «Berufsfeuerwehrmann werden wollte». Am Sonntag kam er, «um die Autos zu sehen, aber auch die Feuerwehrkameraden!» In den Lastwagen winkten viele von ihnen der Menge zu und Jung und Alt winkten fleißig zurück.

(jg/L'essentiel)