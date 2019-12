In Luxemburg wird es nass und windig

Nach einem verschneiten Donnerstagabend, bläst das Luxemburger Wetter nun zur Windattacke. MeteoLux warnt am Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr vor starken Windböen und auch am Samstagmorgen sollte man zwischen 5 und 12 Uhr den Regenschirm besonders gut festhalten. Dabei werden Böen von 70 bis 80 Stundenkilometer erwartet, lokal können sogar noch höhere Geschwindigkeiten gemessen werden.

Am Freitag liegen die Temperaturen bei 6 Grad, am Samstag und Sonntag schwanken sie zwischen 3 und 8 Grad. Zu den Windböen gesellen sich am Wochenende viele Regenschauer. Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

(L'essentiel)