«Ein Covid-​​19-​​Patient braucht sechs Pflegekräfte»

Während ihrer Pressekonferenz am Montagnachmittag gaben Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert einen kleinen Einblick in die Kapazitäten der Intensivpflege «Wir haben 180 Intensivbetten, aber nicht genug Pflegepersonal, um sie zu betreuen» sagte Bettel und ergänzte: «Ein Covid-19-Patient braucht fünf bis sechs Pflegekräfte.»

Deshalb sieht die Regierung 90 belegte Intensivbetten als kritische Marke an. «Alles darüber wird sehr kompliziert», sagte Paulette Lenert. «Wir glauben, dass es möglich ist, 30 bis 40 Betten auf der Intensivstation effizient zu verwalten und gleichzeitig die Krankenhäuser wieder ihrer gewöhnlichen Arbeit nachkommen zu lassen. Was wir wollen, ist eine nachhaltige Lockerung, auch wenn wir theoretisch dazu in der Lage sind, noch mehr Corona-Patienten zu versorgen», so Lenert weiter.

Nach den neuesten Zahlen, die am späten Montagnachmittag veröffentlicht wurden, werden derzeit 92 Covid-19-Patienten hierzulande auf der Normalstation behandelt und 21 auf der Intensivstation. Luxemburg verfügt insgesamt über 2354 Krankenhausbetten sowie über eine Reserve von 230 Zusatzbetten. Darüber hinaus gibt es 180 Betten auf der Intensivstation und 143 Beatmungsgeräte.

(pp/L'essentiel)