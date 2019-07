Lyceé Michel-​​Rodange bekommt ein grünes Dach

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bauarbeiten am Lyceé Michel-Rodange begannen im Herbst 2017, also vor fast zwei Jahren. Kurz vor dem Start des Kollektivurlaubs hat die Verwaltung für öffentliche Bauten zur Besichtigung der Schule eingeladen

Die drei Gebäude, aus denen das Lyzeum besteht, wurden 1969 gebaut. Weil es mittlerweile mehr als 1400 Schülern zählt, sind die Räumlichkeiten in den vergangenen Jahren zu klein und veraltet geworden. Deshalb wurde neben der eine Kernsanierung ein Anbau beschlossen. Das für die Arbeiten vorgesehene Budget liegt bei 60 Millionen Euro. Drei Viertel der Summe fließen in die alten Gebäude, der Rest in den Neubau.

« Projekt wurde gut angenommen »

Von den drei ursprünglichen Gebäuden sind lediglich die Außenwände erhalten geblieben. «Wir wollen die bestehende Struktur so weit wie möglich erhalten und Teile der Altbauten im Anbau verwenden», erklärt die Projektleiterin Carole Schmit von der Verwaltung für öffentliche Bauten.

Im Anbau, der eine Gesamtfläche von 6000 Quadratmeter haben wird, entsteht die Sporthalle im Erdgeschoss. Im Obergeschoss werden ein Mehrzweckraum und die Caféteria untergebracht. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Ökologie gelegt: Das Dach des Gebäudes wird mit einem Rasen und einem Garten begrünt und mit einer Fotovoltaikanlage versehen.

Das gesamte Lyzeum soll darüberhinaus auch barrierefrei werden. Nach Abschluss der Arbeiten will die Schule zu Beginn des Schuljahres 2021 zwischen 1600 und 1700 Schüler aufnehmen. «Das Projekt wurde von den Mitarbeitern der Schule gut angenommen. Wir haben dann mehr Klassenzimmer, einen Mehrzweckraum und eine Sporthalle» der Schulleiter Jean-Claude Hemmer.

(Marion Mellinger/L'essentiel)