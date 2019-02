Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Eros Ramazzotti in der Rockhal

Im vergangenem Jahr veröffentlichte Eros Ramazzotti sein 15. Album. Am Freitag kehrt der italienische Popsänger vor 5500 Fans in die Escher Rockhal zurück. In seiner fast 40-jährigen Karriere als Sänger und Songwriter hat Ramazzotti weltweit mehr als 60 Millionen Platten verkauft. Seine Fans warten bereits ungeduldig auf seine unvergesslichen Hits – darunter «Una Storia Importante», «Un angelo disteso al sole», «I Belong to You» und «Se Bastasse Una Canzone».

300 Künstler für den guten Zweck auf der Bühne

Am Sonntag findet im Artikuss in Zolwer die 7. Auflage der Wohltätigkeitsveranstaltung «LOVE IS THE MESSAGE» statt. Veranstaltet wird das Event vom Verein «Street Leaders», dessen Mitglieder sowohl aus Luxemburg als auch aus der Großregion kommen. Insgesamt 273 Tänzer und Sänger werden sich ab 14 Uhr hintereinander auf der Bühne präsentieren. Die Erlöse gehen an einen guten Zweck für die Organisation «Être Humain». Diese setzt sich in Marokko für die Schulbildung von Kindern mit dem Downsyndrom ein.

Zahlreiche Maskenbälle für Kinder

Am kommenden Sonntag finden an verschiedenen Orten Maskenbälle für Kinder statt – um 14 Uhr im Lycée Technique Mathias Adam in Petingen, im Kulturzentrum Gewännchen in Remich, sowie im Centre sociétaire, 29 rue de Strasbourg, in Luxemburg. Außerdem veranstaltet am Samstag, um 14.30 Uhr das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Fastnacht.

Stoffmarkt in der Luxexpo The Box

Am Samstag findet in der Luxexpo The Box der traditionnelle Stoffmarkt statt. Das Sortiment umfasst Damen- und Kinderbekleidungsstoffe, Quilt- und Gardinenstoffe, Deko-, Polster- und Waxstoffe und vieles mehr. Bei den verschiedenenen regionalen Nähmaschinenhändlern finden die Besucher Beratung. Der Eintritt ist frei.

«Open Yourself» in Esch

Am Samstag findet von 14 bis 22 Uhr in der Escher Jugendherberge das «Open Yourself»- Event statt. Ziel des Events ist es – laut Veranstalterin Anicia Brito – «Eschern aller Kulturen die Möglichkeit zu geben, Freundschaften zu knüpfen». Für die Organisation wurde die 19-jährige Schülerin von dem Verein 4 motion und einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren unterstützt. Während am Nachmittag verschiedene Diskussionsgruppen stattfinden, geht es ab 18 Uhr mit Tanz- und Singvorführungen weiter.

Notre dernier groupe de danse Regardez comment elles gèrent Afro-style Je tiens à vous remercier pour votre participation les filles Publiée par OPEN Yourself sur Lundi 18 février 2019

Rap-Show in Luxemburg

Am Freitagabend, um 23 Uhr, tretet der Rapper Rafa G zusammen mit Jah Arrogante und Pharao Dro im Lenox Club in Luxemburg auf. Bekannt wurde der Rapper mit seinen Singles «Correria», «Nha Dom» und «Cabron».

Flohmarkt in Walferdingen

Am Sonntag organisiert der CSV Walferdange im Kulturzentrum Prince Henri von 9 bis 17 Uhr seinen Flohmarkt. Der Eintritt ist frei.

«Pogo Beim Palais»

Der Rapper Turnup Tun organisiert am Samstag von 14 bis 14.15 Uhr vor dem großherzoglichen Palast einen Flashmob. Wie der Name der Veranstaltung «Pogo Beim Palais» schon sagt, geht es darum, einen Pogo zu tanzen.

(L'essentiel)