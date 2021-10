Läuft es auf der A3 flüssiger ohne dritte Spur?

Eine Petition setzt sich dafür ein, die dritte Spur auf der A3 in Höhe der Aire de Berchem zu schließen. In Fahrtrichtung Frankreich entstünden durch diese Spur selbst bei geringem Verkehrsaufkommen Verzögerungen, wie der Petent Yannick Sauren in seiner Begründung schreibt. Grund seien die Autos auf der dritten Spur, sie würden beim Einscheren am Ende der Strecke Autos auf der mittleren Spur zum Abbremsen zwingen.

Bevor die Spur endgültig geschlossen werden solle, schlägt Sauren eine einmonatige Testphase vor. Innerhalb der Phase solle die Auswirkung der Schließung auf den Gesamtverkehr geprüft werden. Die Petition kann seit Dienstag auf der Seite der Chamber gezeichnet werden. Bis zum Dienstagnachmittag hatte Saurens Eingabe erst zwölf Unterstützer gefunden. Bis zum 29. November können auf der Chamber-Seite diese und 18 weitere Petitionen gezeichnet werden.

So wirbt auch eine andere Petition mit automobilem Fokus um die Unterstützung von Luxemburgs Bevölkerung. Darin fordert der Petent in knappen Worten eine Rennstrecke für das Großherzogtum. Der Rennsport solle im Land gefördert werden. Bis Dienstagnachmittag hatte diese immerhin bereits 429 der nötigen 4500 Unterschriften zusammen. Wird das Quorum erreicht, müssen sich die Abgeordneten in einer öffentlichen Debatte mit dem Anliegen der Petenten befassen.

(L'essentiel)