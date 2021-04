Die Jugend soll sich ethisch und nachhaltig kleiden

Die von Fairtrade Luxemburg und Caritas gemeinsam organisierte und vom Ministerium für Zusammenarbeit und humanitäre Maßnahmen finanzierte Kampagne «Rethink your clothes» fand an diesem Samstag von 11 bis 17 Uhr rund um einen Secondhand-Kleidermarkt auf der Place Brill in Esch/Alzette statt. «Unser Ziel ist es, junge Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren zum Umstieg auf Second Hand zu erziehen und sie daran zu gewöhnen, sich ethisch und nachhaltig zu kleiden», erklärte Sophie Garnier von der Caritas.

«Außerdem bieten wir kostenfrei Stände zur Verfügung», erzählte der Veranstalter. Die rund fünfzig Stände waren schnell belegt. «Wir sind ausgebucht. Jeder kann eine große Tasche mit etwa fünfzehn Kilo Kleidung mitbringen». Was die Hygieneregeln betrifft, so war natürlich das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Auch die Richtungspfeile mussten beachtet werden, allerdings sprach nichts dagegen, die Kleidung anzufassen oder auch anzuprobieren.

Zudem gab es am Samstag noch eine Secondhand-Modenschau. An einem Snackstand, der von den Jugendlichen aus der Maison de la transition in Esch betrieben wurde, konnten sich die Besucher stärken .

