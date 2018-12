Limp Bizkit «rollin» wieder in die Rockhal

Ihre Blütezeit haben die Männer um Fred Durst, den abwechselnd rappenden und schreienden Frontmann mit der Mickey-Maus-Stimme, eigentlich schon lange hinter sich. Aber jeder angehende Rocker, der Ende der Neunziger nicht hinter dem Mond aufgewachsen ist, erinnert sich noch an den lärmenden Stilmix von Limp Bizkit, der sich in Songs wie «Take a Look Around», «Rollin» und «My Way» in die Gehörgänge hämmerte.

Auch wenn sie in den Charts keine Rolle mehr spielen, überzeugt die Live-Performance der Band auch mehr als 20 Jahre nach Erscheinen ihres ersten Albums. Davon können sich Hardcore-Fans der Band am 8. Juli 2019 einmal mehr überzeugen: Dann treten Fred Durst und Kollegen wieder in der Rockhal in Esch/Alzette auf.

Der Vorverkauf für das Konzert startet am kommenden Montag, den 17. Dezember um 10 Uhr, Tickets werden 47 Euro plus 4,70 Euro Vorverkaufsgebühr kosten. Fans sollten sich nicht zu lange Zeit lassen, die letzte Luxemburg-Show der Florida-Rocker war schnell ausverkauft.

Mark your calendars as @limpbizkit will be rollin' back to the #Rockhal on the 8th of July 2019 Tickets will go on sale on Monday 17th of December at 10:00 am ⏰ More information https://t.co/UvQwZAm4hB ✅ pic.twitter.com/WTsOt1ugE2