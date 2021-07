Wie Einrichtungen für Kleinkinder geprüft werden

«60 Prozent des Personals in Einrichtungen für Kleinkinder müssen qualifiziert sein, in Einrichtungen, die Schulkinder aufnehmen, sind es 50 Prozent», erklärt Fabienne Leukart, Koordinatorin der Zulassungsstelle des Bildungsministeriums. Die Kapazität der Anlagen wird per Ministerialerlass festgelegt. «Das muss respektiert werden. Manchmal werden auch mehrere Kinder aufgenommen.»

Um ihre Zulassung zu erhalten, müssen die 819 am 21. Juli aufgelisteten Bildungs- und Aufnahmedienste alle Bedingungen in Bezug auf Personal, obligatorische Dienstleistungen, Infrastruktur, Sicherheit und das Bildungsprojekt erfüllen. «Wir führen eine Besichtigung vor Ort durch, bevor wir die Genehmigung erteilen», fügt Fabienne Leukart hinzu.

Sobald die Genehmigung erteilt ist, finden unangekündigte Inspektionen statt. «Wir prüfen die Infrastruktur, den Hygienezustand, das Essen, das den Kindern serviert wird, die Raumaufteilung und die Anzahl der Kinder und des Personals. Auch das Äußere wird untersucht», sagt sie. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird eine förmliche Aufforderung an den Manager geschickt. «Seit Anfang des Jahres wurden etwa vierzig Bescheide verschickt.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)