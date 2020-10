Luxemburger Weihnachtsmarkt findet statt

Auch wenn die Feierlichkeiten der Hauptstadt in der Weihnachtszeit aufgrund der Corona-Pandemie «komplett überarbeitet» wurden, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) sagt, wird der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr stattfinden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen mit.

Um Gedränge vor den Ständen zu vermeiden, bleibt der Weihnachtsmarkt 2020 länger geöffnet – und zwar vom 20. November bis zum 3. Januar. Zudem müssen die sanitären Maßnahmen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen die Gäste ihren Glühwein und die Gromperekichelcher im Sitzen genießen. «Es wird wie in einem Restaurant. Das Essen wird serviert und kann nicht zum Mitnehmen gekauft werden. Die Schutzmaske darf nur am Platz in den Zelten abgenommen werden. Ansonsten ist die Maske auf dem gesamten Festgelände obligatorisch», erklärt Polfer. Wie in den Vorjahren werden auch wieder die Eisbahn und ein Riesenrad aufgebaut. Auch sie bleiben bis zum 3. Januar stehen. Konzerte sind dagegen nicht vorgesehen.

Die Stände werden auf der Place de la Constitution (Gëlle Fra), auf der Place du Theatre, an der Grand-Rue, am Royal-Hamilius, an der Rue de Strasbourg und der Place du Puits-Rouge stehen. Die gesamte Planung müsse jedoch von der gesundheitlichen Situation abhängig gemacht werden. «Sollte sich das Infektionsgeschehen weiter verschlechtern, muss das Christkind in diesem Jahr zu Hause bleiben», sagte Polfer und deutete eine mögliche Absage an.

(jw/L'essentiel)