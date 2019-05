Fernsehsender lehnt Déi-​​Lénk-​​Wahlwerbung ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

David Wagner von der Partei Déi Lénk ist sauer. Der Fernsehsender RTL weigert sich zwei Werbespots seiner Partei für die Europawahlen auszustrahlen. «Das ist einfach unerhört. Wie kann sich ein multinationales Unternehmen wie RTL das Recht herausnehmen, Spots abzulehnen, weil diese nicht auf Luxemburgisch sind?», fragt der Politiker.

Obwohl die Behörde zur Medienüberwachung (Alia) der Ansicht ist, dass der Sender keinen triftigen Grund hat, die Werbespots abzulehnen, wurden sie noch nicht ausgestrahlt. Wie RTL-Generaldirektor Christophe Goossens unseren Kollegen vom Tageblatt sagte, habe der Sender Ende März einen Leitfaden an alle Parteien geschickt. Darin erkläre der Sender, dass er lediglich Video- und Audiomaterial in luxemburgischer Sprache veröffentlicht.

Für Déi Lénk ist der Fall umso unverständlicher, da das öffentlich-rechtliche Radio 100.7 die Spots auf Französisch ausstrahlt. «Luxemburg hat drei Amtssprachen. Eine davon ist Französisch. RTL glaubt aber, über der Verfassung zu stehen», sagt Wagner. Eine dringende parlamentarische Anfrage in der Sache wurde an Premierminister und Medienminister Xavier Bettel gerichtet. Er wird in Kürze Antwort geben.

(Patrick Théry/L'essentiel)