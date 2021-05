Defizit soll sich auch 2021 fortsetzen

Romain Schneider, Luxemburgs Minister für soziale Sicherheit trat am Mittwoch nach der Frühjahrstagung zur der Gesundheitskassen-Quadripartite mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert, Finanzminister Pierre Gramegna sowie den Gesundheitsdienstleistern und Sozialpartnern vor die Presse, um die aktuelle finanzielle Situation der Kranken- und Mutterschaftsversicherung vorzustellen. Dabei sieht die aktuelle Lage nur wenig rosiger aus als die Prognose.

So wies die Krankenkasse auch aufgrund der Kostenexplosion durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 12,4 Millionen Euro auf (im Vergleich zu 2019 mit einem Überschuss von 102 Millionen Euro). Trotz des finanziellen Beitrags durch den Staat (200 Millionen Euro für 2020 und jeweils 82 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2023).

Erneute finanzielle Prüfung vorgesehen

Dabei waren die Mehrkosten des vergangenen Jahres (durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen) nicht ganz so hoch wie ursprünglich erwartet, etwa für den erweiterten Familienurlaub (238 statt 250 Millionen Euro), die Deckung des Krankengeldes ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit (132 statt 149 Mio Euro) oder der neu eingeführte familienunterstützende Urlaub (350.000 statt einer Mio Euro).

Allerdings habe sich der erweiterte Familienurlaub bereits in den ersten beiden Monaten diesen Jahres auf 24 Millionen Euro belaufen. Hier sei demnach noch mit weiteren Kosten zu rechnen, sodass in Anbetracht der aktuellen Situation eine erneute Prüfung durch den Finanzminister vorgesehen sei.

Fehlbetrag setzt sich 2021 fort

Die Entwicklung der Ausgaben stieg im Jahr 2020 insgesamt um 21,8 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Ohne die vom Staat bezahlten Corona-Maßnahmen hätte dieser Anstieg bei 9,3 Prozent gelegen. Die Einnahmen sind 2020 jedoch nur um 5,5 Prozent gestiegen (ohne die Beteiligung des Staates in Höhe von 386 Millionen Euro). Die Rücklagen sanken somit von 971,3 Millionen Euro in 2019 auf 958,9 Millionen Euro in 2020.

Auch für das Jahr 2021 zeigten die neuesten Schätzungen ein finanzielles Ungleichgewicht für den laufenden Betrieb von rund 212,9 Millionen Euro. Die Einnahmen würden die laufenden Ausgaben auch im nächsten Jahr nicht mehr decken, sodass die Rücklagen auf geschätzt 746 Millionen Euro schrumpfen. Dennoch werde die Rücklage über der gesetzlich festgelegten Grenze von zehn Prozent bleiben.

(aub/L'essentiel)