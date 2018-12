Erster Arbeitstag für Luxemburgs neue Regierung

Gut sieben Wochen nach der Parlamentswahl und zwei Tage nach Unterzeichnung des Koalitionspakts wird am Mittwoch die neue Regierung vereidigt. Am Abend zuvor hatten die Parteigremien von DP, LSAP und Déi Gréng den Weg freigemacht für eine Neuauflage der blau-rot-grünen Koalition.

Wer rückt in die Chamber nach?



Bei der DP komplettieren Eugène Berger, Frank Colabianchi, Joëlle Elvinger, Gusty Graas und Carole Hartmann die Fraktion.



Déi Gréng schicken Carlo Back, Djuna Bernard, Stéphanie Empain, Marc Hansen und Henri Kox als «Nachzügler» an den Krautmarkt.



Die LSAP besetzt die verbleibenden Sitze mit Yves Cruchten, Franz Fayot, Claude Haagen und Lydia Mutsch. Nicolas Schmit soll bis zur Europawahl im Mai 2019 als Deputierter tätig sein. Fünf Frauen in der Regierung



Dem neuen blau-rot-grünen Kabinett gehören zwölf Männer und fünf Frauen an: Jeweils zwei kommen von LSAP (Paulette Lenert, Taina Bofferding) und Déi Gréng (Sam Tanson, Carole Dieschbourg), eine von der DP (Corinne Cahen). Die alte Regierung, die noch bis Mittwochvormittag im Amt ist, zählte vier Frauen und 14 Männer.

Am Vormittag werden die Minister der alten Regierung ein letztes Mal von Großherzog Henri zu einem Fototermin empfangen. Um 14 Uhr vereidigt das Staatsoberhaupt dann das neue Kabinett von Premierminister Xavier Bettel (DP) und seinen Stellvertretern Étienne Schneider (LSAP) und Félix Braz (Déi Gréng). Anschließend steht um 16 Uhr im Rahmen einer Ministerratssitzung der erste Arbeitstermin von «Blau-Rot-Grün II» auf dem Programm.

Drei weibliche Neuzugänge

Für vier Politiker beginnt am Mittwoch ein neues Leben: Taina Bofferding, Paulette Lenert (LSAP), Sam Tanson (Déi Gréng) und Lex Delles (DP) rücken erstmals in den Rang eines Regierungsmitglieds auf. Corinne Cahen (DP) und Carole Dieschbourg (Déi Gréng), die beiden starken Frauen der Regierung, werden den drei weiblichen Neuzugängen wohl mit Rat und Tat zur Seite stehen. Delles muss wegen seines Wechsels in die Regierung sein Amt als «Député-Maire» von Bad Mondorf aufgeben.

Am Donnerstag tritt die neu gewählte Chamber erstmals vollzählig mit 60 Abgeordneten zusammen. Die erste Plenarsitzung der Legislaturperiode wird um 14 Uhr eröffnet. Im Rampenlicht steht dabei auch Ex-Minister Fernand Etgen (DP), der seinen Einstand als Chamber-Präsident gibt. Den Vorsitz in der Abgeordnetenkammer übte bislang Mars Di Bartolomeo von der LSAP aus.

Die 17 Regierungsmitglieder und ihre Ressorts:

Xavier Bettel (DP): Premierminister, Staatsminister, Minister für Kommunikation, Medien und Digitalisierung, Minister für die Religionsgemeinschaften

Félix Braz (Déi Gréng): Vize-Premierminister, Minister für Justiz

Étienne Schneider (LSAP): Vize-Premierminister, Minister für Wirtschaft, Minister für Gesundheit

François Bausch (Déi Gréng): Minister für Mobilität und öffentliche Bauten, Minister für Landesverteidigung und Innere Sicherheit

Carole Dieschbourg (Déi Gréng): Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung

Sam Tanson (Déi Gréng): Ministre du Logement et de la Culture

Claude Turmes (Déi Gréng): Minister für Landesplanung und Energie

Corinne Cahen (DP): Ministerin für Familie, Integration und Großregion

Pierre Gramegna (DP): Minister für Finanzen

Claude Meisch (DP): Minister für Bildung, Kindheit und Jugend, Minister für Hochschulbildung

Marc Hansen (DP): Minister für den Öffentlichen Dienst und die Verwaltungsreform

Lex Delles (DP): Minister für Mittelstand und Tourismus

Taina Bofferding (LSAP): Ministerin für Inneres, Ministerin für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern

Jean Asselborn (LSAP): Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Minister für Immigration und Asyl

Romain Schneider (LSAP): Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, Minister für Kooperation und humanitäre Hilfe

Dan Kersch (LSAP): Minister für Arbeit, Beschäftigung, Sozial- und Solidarwirtschaft, Minister für Sport

Paulette Lenert (LSAP): Ministerin für Soziale Sicherheit, Ministerin für Konsumentenschutz

(Patrick Théry/L'essentiel)