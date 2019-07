Luxemburger reisen wieder öfter nach Nordafrika

Auch in diesem Sommer setzen die Luxemburger für ihren Urlaub wieder einmal auf Sonne und Meer. «Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien und Portugal bleiben bei unseren Kunden die beliebtesten Reiseziele für einen Strandurlaub», sagt Élisabeth Cruz vom Verband der Luxemburger Reisebüros (Ulav).

Die Ulav verzeichnete mehr Buchungen für Reiseziele in Marokko, Tunesien und der Türkei, auch «wenn wir nicht das Niveau erreicht haben, das wir vor dem arabischen Frühling hatten», so Cruz. Manche Urlauber sind einfach auf der Suche nach Abwechslung und reisen in asiatische Ländern wie Bali, Kambodscha und Thailand, oder nach Peru oder Chile in Südamerika.

Maßgeschneiderte Reisen im Trend

Andere mögen es etwas in Ländern wie Norwegen. Während Kunden, die ausschließlich einen Flug buchen wollen, direkt online reservieren, kommen diejenigen, die eine Pauschalreise machen wollen, direkt ins Reisebüro.

«Derzeit liegen maßgeschneiderte Reisen im Trend. Kunden fragen zum Beispiel nach einem Aktivurlaub oder einer Abenteuerreisen, oder nach Hotels nur für Erwachsene», ergänzt Cruz. Eins steht fest: «Die Luxemburger fahren nach wie vor gerne in den Urlaub».

(Séverine Goffin/L'essentiel)