Bald haben Luxemburger die Kontrolle

Im Rahmen der Health Technologies@Luxembourg-Konferenz haben fünf luxemburgische Start-Ups ihre innovativen Projekte im Bereich der Gesundheitstechnologien vorgestellt. Dazu gehören mobile Anwendungen zur Terminvereinbarung oder Websites, die Daten und Informationen von Patienten sammeln. Auch zwei Neugründungen sind mit dabei: Nium entwickelt Lösungen, um den Bürgern zu helfen, ihren Stoffwechsel und ihre Ernährung zu kontrollieren und zu steuern, während man sich bei Viewmind auf Technologien zur Alzheimer-Diagnostizierung konzentriert.

«Diese modernen Technologien werden es uns ermöglichen, früher zu antizipieren, zu diagnostizieren und eine bessere Versorgung zu gewährleisten», erklärt Jean-Philippe Arié, Cluster-Manager bei Luxinnivation. In Luxemburg haben die Gesundheitstechnologien eine große Bedeutung erlangt. Nach den neuesten Zahlen erwirtschaftete der Sektor im Jahr 2017 in Luxemburg einen Mehrwert von 180 Millionen Euro, was 0,35 Prozent des BIP entspricht. Insgesamt gibt es 136 Unternehmen in diesem Sektor mit fast 1600 Mitarbeitern.

«Die Bürger werden bald die Kontrolle über ihre Gesundheit haben», verrät Jean-Philippe Arié. «Die zunehmende Digitalisierung bedeutet, dass Gesundheitsdaten von angeschlossenen Geräten erfasst werden, die vom Patienten selbst genutzt werden».

(Marine Meunier/L'essentiel)