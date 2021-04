Debbie bringt einen Hauch Indien nach Luxemburg

«Eigentlich hatte ich mit Design gar nichts am Hut», gesteht Debbie Kirsch, als sie uns erzählt, wie ihr Modelabel Devï entstanden ist. Die 27-Jährige aus Stadtbredimus hat sich im vergangenen Jahr selbstständig gemacht und öffnet am 1. April für fünf Monate die Türen ihres Concept Stores in der Luxemburger Fußgängerzone. In der Rue Philippe II befindet sich ihre Boutique in namhafter Nachbarschaft. Der Unterschied zu vielen anderen Läden: Debbie verkauft nachhaltige Mode, die in Indien fair produziert wird.

Doch was genau treibt Debbie an? «Mir ist klar geworden, wie unbewusst wir Mode konsumieren. Wir wissen meistens gar nicht, wo unsere Kleidung herkommt.» Als sie nach ihrem Bachelor in Biologie und Umwelt vor drei Jahren nach Nord-Indien reiste, sei ihr ein Container voller Windeln aufgefallen. Entgegen ihrer ersten Vermutung seien die allerdings nicht für einen Kindergarten bestimmt gewesen. «Wenn man so etwas sieht, ist klar: In der Nähe ist eine Kleiderfabrik. Die Angestellten bekommen für ihren Toilettengang eine Windel. Pro Tag.»

« Ich will etwas am Kaufverhalten der Leute ändern...»

Debbie verbrachte damals fünf Monate bei der NGO Saheli women, die sich einer nachhaltigen Produktion unter fairen Bedingungen verschrieben hat. Schnell sei Debbie klar gewesen: «Ich will ihre Kleidung verkaufen». Die dort arbeitenden Frauen fertigen aus alten Sari-Stoffen moderne Einzelstücke und verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt – und ihre Eigenständigkeit. «In jedem Teil steckt ein Stück Women empowerment», erklärt Debbie. Denn bei den mittlerweile 44 Damen handele es sich zum großen Teil um Verwitwete, Verstoßene oder obdachlose Frauen, die am Rande der indischen Gesellschaft standen. Das Kleidungsbusiness brachte ihnen die finanziellen Mittel, sich Häuser, Kühe, eine Schule für die Kinder und ärztliche Versorgung zu leisten.

Als Mitleidsunternehmen will sie ihre Marke auf keinen Fall verstanden wissen. Sie will ihren Beitrag zum bewussteren Konsum leisten und die Kleidung der Saheli Women professionell vermarkten – mit Erfolg. Devï hat es bereits in eine Nachhaltigkeits-Sonderausgabe der British Vogue geschafft und wird auch in zwei New Yorker Stores verkauft. «Bei Luxemburg fragen mich die Damen in Indien immer, wo das ist, aber bei New York wussten sie natürlich sofort Bescheid», lacht Debbie.

« ...andererseits brauche ich den Konsum dafür »

Der Laden in der Hauptstadt ist für die junge Unternehmerin der nächste Schritt. «Ich will das Label nach vorne bringen», sagt sie. Ihre langfristige Vision: Ein großes Geschäft mit upgecycelter Kleidung aus vergleichbaren Projekten anderer Länder. Angefangen hatte sie nach ihrer Rückkehr aus Indien ganz klein mit Privatverkäufen, später verkaufte sie die Marke ab und zu in kleineren Pop-Up Stores. Dass die Kleider so gut ankommen, ist für sie selbst manchmal ein Dilemma. «Ich will etwas am Kaufverhalten der Leute ändern, andererseits brauche ich den Konsum dafür.» Um ihren Kunden einen Bezug zur Herkunft der Kleidung zu geben, ist jedem Teil ein kleines Bild mit der Geschichte der Frau beigelegt, die das Stück genäht hat. «Ich will, dass nicht nur die Produktion ethisch ist, sondern es beim Kunden weitergeht. Das Ganze ist ein Herzensprojekt.»

(Miriam Meinecke/L'essentiel)