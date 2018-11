Jetzt kommt der Kälteschock nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der Kälte der vergangenen Tage wird es in Luxemburg nun richtig frostig. In der letzten Novemberwoche gibt es laut den Experten des Wetterdienstes Météolux einen Wintereinbruch. Dafür verantwortlich ist ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa und ein Tief über dem Atlantik, die kalte Luftmassen ins Großherzogtum bringen.

So wird das Wetter!







Bis zum Sonntag bleiben die Temperaturen auch nachts noch knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht auf Montag fällt das Quecksilber dann aber auf minus 2 Grad. Weil am Dienstag die Wolkendecke aufbricht und die Sonne vereinzelt zum Vorschein kommt, wird es in den folgenden Tagen noch kälter: Für den Mittwochmorgen sagen die Wetterfrösche von Findel minus fünf Grad und für den Donnerstagmorgen sogar minus sechs Grad voraus.

Auch wenn keine Niederschläge erwartet werden, sollten Autofahrer besser Vorsicht walten lassen, da die Straßen stellenweise glatt werden können.

(sw/L'essentiel)