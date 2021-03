Corona lässt die Zahl der Asylanträge sinken

Im Januar 2016 wurden insgesamt 265 Schutzanträge in Luxemburg gestellt. Syrische Kriegsflüchtlinge, Menschen aus der Balkanregion: Damals war Luxemburg – genau wie andere EU-Länder auch – mit einem massiven Zustrom von Migranten konfrontiert. Doch fünf Jahre später hat sich die Lage stark geändert. Im Januar 2021 wurden nur 67 Anträge gestellt – deutlich weniger also als 2016. Das geht aus einem Bericht der Immigrationsdirektion hervor.

Auch wenn sich die geopolitische Lage in den Herkunftsländern nicht wesentlich verändert habe, sei die Lage nicht mehr dieselbe. Die Pandemie habe natürlich auch Folgen für die Migrationsströme gehabt. «Die Zahl der Asylanträgen ist tatsächlich aufgrund der weltweiten Pandemie von 2020 zurückgegangen», heißt es seitens der Immigrationsdirektion.

Viele Syrer, kein Mensch aus dem Balkan

Zwischen 2019 und 2020 hat sich die Zahl der Schutzanträge fast halbiert (2048 im Jahr 2019 und 1167 im Jahr 2020). Ein Rückgang, der auch in diesem Jahr anhalten dürfte. Seit Anfang des Jahres haben 132 Menschen einen Schutzantrag in Luxemburg gestellt. Im vergangenen Jahr lag diese Zahl im gleichen Zeitraum noch doppelt so hoch.

Während Asylanträge von Migranten zurückgehen, sind Asylbewerber aus Kriegsgebieten und autoritär geführten Ländern weiterhin bereit, auch in der Pandemie eine Flucht auf sich zu nehmen. All das in der Hoffnung auf bessere Lebenschancen. Von den insgesamt 65 Anträge, die im vergangenen Februar gestellt wurden, stammten mehr als Dreiviertel hauptsächlich aus fünf Ländern: 38 Anträge wurde von Personen aus Syrien gestellt, 36 aus Eritrea, 12 aus Afghanistan, sieben aus dem Irak und sieben aus dem Sudan. Asylanträge von Menschen aus dem Balkan, die in der jüngeren Geschichte Luxemburgs eine besondere Rolle spielten, werden im letzten Bericht der Immigrationsdirektion nicht einmal erwähnt.

Mit dem Rückgang der Anträge geht auch ein Rückgang bei den Rückführungen einher. Während 2016 noch bis zu 50 Menschen in ihr Herkunftsland zurückgeführt wurden, waren es im Januar diesen Jahres 13 und im Februar nur noch drei. Neun Menschen sind dabei zwangsweise in Heimatland abgeschoben worden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)