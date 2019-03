Richterin wegen Korruption angeklagt

Die rumänische Richterin Laura Codruta Kovesi, eine der Favoriten für die Leitung der zukünftigen Europäischen Staatsanwaltschaft, die ab November 2020 in Luxemburg ihren Sitz haben wird, wurde am Donnerstag in Bukarest wegen Korruption angeklagt. Für die Richterin könnte die Strafverfolgung gefährdend für ihre Ernennung zum Europäischen Staatsanwalt sein. Kovesi gilt als Symbol für den Kampf gegen Korruption, wird von der rumänischen Regierung allerdings angefeindet.

Kovesi, die in den vergangenen sechs Wochen bereits zweimal vor ein rumänisches Gericht geladen wurde, wurde während einer sechsstündigen Anhörung in Bukarest über die Anklage informiert. «Es ist eine Maßnahme, die mich zum Schweigen bringen soll und diejenigen im Justizsystem schikanieren soll, die ihre Arbeit getan haben», sagte sie gegenüber Medien. Erneut warf sie der sozialdemokratischen Mehrheit vor, alles zu tun, um ihre Kandidatur für das Amt der Leitung der europäischen Staatsanwaltschaft zu torpedieren.

Zwei Untersuchungen im Gange

Laut einer Quelle der AFP wird das Verfahren gegen Kovesi von einem Verbot der Ausübung ihrer richterlichen Tätigkeiten begleitet. Wie mehrere Medien berichten wurde zudem eine strenge gerichtliche Überprüfung angeordnet, die ihr die Ausreise aus Rumänien verbietet. Die Staatsanwaltschaft Bukarest will voraussichtlich am Freitag über den Fall berichten. Kovesi kann gegen die Maßnahmen in Gänze oder teilweise Berufung einlegen, da sie die Aufrechterhaltung ihrer europäischen Kandidatur erschweren könnten.

Die linke Mehrheit wirft der 45-Jährigen vor, in ihren Rechtsfällen «Missbrauch» begangen zu haben, der zur Verurteilung dutzender lokaler und nationaler Mandatsträger geführt hat. Im Juli 2018 sprach die Regierung Kosevi, die seit 2013 Leiterin des dirigeait le parquet anticorruption (DNA) war, die Kündigung aus. Seither steht sie im Fokus von zwei Ermittlungen: Sie wird verdächtigt, die Augen vor der angeblichen Fälschung von Beweismitteln durch zwei Staatsanwälte verschlossen zu haben, aber auch wegen Vergehen im Zusammenhang mit der Auslieferung eines Rumänen, der wegen Betrugs von rund 300.000 Kleinsparern im Jahr 2011 verurteilt wurde.

Die Europäische Staatsanwaltschaft soll ab November 2020 in neuen Räumlichkeiten im Europäischen Justizzentrum am Kirchberg, in unmittelbarer Nähe zum Europäischen Gerichtshof, ihren Sitz haben. Das Gremium, das 2015 von 20 Ländern der EU gegründet wurde, soll die Zusammenarbeit in Justizangelegenheiten fördern.

(L'essentiel/Nicolas Chauty/afp)