Luxemburger Eltern sind am verwöhntesten

Luxemburg, Island und Schweden sind die drei Nationen mit der besten Kinderbetreuungspolitik unter den reichen Ländern, wie ein globaler Bericht von Unicef herausgefunden hat. Die drei Länder kombinieren «Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Qualität der Kinderbetreuung» und «bieten beiden Elternteilen einen großzügigen Elternurlaub, um ihnen eine echte Wahl bei der Kinderbetreuung zu ermöglichen», so der Bericht der UN-Kinderschutzbehörde vom Freitag.

Weniger als die Hälfte der reichen Länder bieten Müttern mindestens 32 Wochen Urlaub bei voller Bezahlung, so der Bericht. Und wenn Vaterschaftsurlaub angeboten wird (immer viel kürzer) nehmen ihn nur wenige Väter in Anspruch, zum Teil wegen beruflicher oder kultureller Barrieren. Seit der Reform des Systems hat sich das im Großherzogtum deutlich geändert. Die drei Länder am Ende der Rangliste, Zypern, die Vereinigten Staaten und die Slowakei, fallen durch ihre «geringen Investitionen in Urlaub und Kinderbetreuung» auf.

Frankreich und Belgien hinken hinterher

Frankreich liegt im Mittelfeld (19. Platz) dieser Liste von 41 Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Europäischen Union (EU), die nach den Kriterien Zugang, Preis und Qualität der Kinderbetreuung sowie Zugang zum Geburtsurlaub geordnet sind. Deutschland liegt auf Platz 5, Portugal auf Platz 6, Italien auf Platz 15 und Belgien auf Platz 18.

Die Vereinigten Staaten sind das einzige wohlhabende Land ohne eine nationale Richtlinie für den Geburtsurlaub, obwohl dieser in einigen Bundesstaaten oder für Angestellte einiger großer Unternehmen verfügbar ist, so der Bericht. Unicef ermutigt die USA, die Einführung von «bezahltem Elternurlaub von mindestens sechs Monaten» und «universellen Zugang zu qualitativ hochwertiger und bezahlbarer Kinderbetreuung von der Geburt bis zur ersten Klasse» in Betracht zu ziehen.

