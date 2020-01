Abgeordnete fordern Antworten zur Schlackehalde

Auf dem Gelände des Differdinger Stahlwerkes von ArcelorMittal soll es eine illegale Schlackehalde geben, wie reporter.lu berichtete. Dort entsorge das Unternehmen seit Jahrzehnten auch giftige Abfälle, ohne dafür eine Genehmigung zu besitzen, wie es in dem Bericht weiter heißt. Der Fall beschäftigt nun auch die Abgeordneten der Chamber. Der Umweltausschuss hat für seine nächste Sitzung Umweltministerin Carole Dieschbourg vorgeladen. Sie soll die Abgeordneten über die Vorgänge um die Halde informieren.

Auch die Gemeindevertreter von Differdingen und Sassenheim fordern mehr Transparenz in der Angelegenheit. Der DP-Abgeordnete Gusty Graas wollte in einer parlamentarischen Anfrage an die Umweltministerin wissen, ob der giftige Müll die Verschmutzung des Flusses Korn verursacht haben könnte. Der Flussverlauf führt durch das Gelände des Stahlwerkes. Graas wollte außerdem von der Ministerin wissen, ob sie beabsichtige, eine Umweltverträglichkeitsstudie in Auftrag zu geben. Der Abgeordnete fragte auch nach den möglichen Folgen, sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen.

(L'essentiel)