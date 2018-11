Notschlafstelle öffnet vorzeitig ihre Pforten

Für Obdachlose in Luxemburg ist die anrollende Kälte in den Wintermonaten eine Herausforderung. Der immer näher rückende Winter bringt viele notbedürftige Menschen sogar in Lebensgefahr. Das Ministerium für Familie und Integration und die Partnerorganisationen der «Wanteraktioun» – die Inter-Actions ASBL, Caritas und das Rote Kreuz – haben aufgrund der Wettervorhersage für die kommenden Tage beschlossen, das Nachtaufnahmezentrum für Obdachlose bereits am Freitag, 23. November, statt erst am Samstag, 1. Dezember, zu eröffnen.

Die Winteraktion kann seit dem Winter 2012/13 auf das ehemalige IEE-Gebäude des Flughafens zugreifen. Obdachlosen stehen hier neben Beratungen, Betten, Duschen, warme Mahlzeiten sowie ärztliche Versorgung zur Verfügung. «Für die Grundbedürfnisse der Obdachlosen wird hier gesorgt. Insgesamt 60 ehrenamtliche Mitarbeiter helfen an mehreren Stellen aus. Sie organisieren unter anderem die Essensvergabe», erklärt Stéphanie Sorvillo vom «Département Accueil d‘Urgence».

94 Prozent der Bedürftigen sind Männer

200 Gäste finden hier in zwei großen Schlafsälen täglich ein frisch bezogenes Bett vor. Auch Hilfsbedürftige mit Hunden finden hier Unterschlupf. «Dass wir mal keinen Platz für jemanden hatten, das ist noch nie passiert», erklärt Sorvillo weiter. Dass die Nachfrage aber groß ist, kann sie bestätigen. «Letztes Jahr hatten wir 850 Übernachtungen mehr als im Vorjahr. Davon waren 94 Prozent Männer.»

Die humanitäre Aktion, die seit dem Winter 2001/2002 in der Regel vom 1. Dezember bis 31. März stattfindet, nutzt die Räumlichkeiten von Lux-Airport zum letzten Mal. Nächstes Jahr eröffnet der neue Holzbau in Sandweiler.

(Christine Biadacz/L'essentiel)