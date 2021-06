CNS-​​Erstattung «für alle» lässt auf sich warten

Im Jahr 2020 sind 23.532 Erstattungsanträge für Verhütungsmittel von Frauen unter 30 Jahren gestellt worden, so die Minister Paulette Lenert (LSAP), Romain Schneider (LSAP) und Taina Bofferding (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort. Das entsprechende Gesetz zur Erstattung von 80 Prozent der Kosten gibt es seit 2018.

Insgesamt sind die Erstattungsanträge um 3,8 Prozent im Vergleich zu 2019 gesunken. Mit 20.216 Anträgen für orale Kontrazeptiva hat die Pille mit großem Vorsprung 86 Prozent der gesamten Anträge eingenommen. Drauf folgen vaginale Verhütungsmittel wie der Ring (2719 Erstattungen, also 11,5 Prozent). Nur etwa 600 Intrauterinpessare – hormonelle oder nicht-hormonelle Spiralen – wurden erstattet, das entspricht 2,5 Prozent. Zur letztgenannten Methode griffen unter den Antragstellerinnen eher Frauen über 20 Jahren, während die Pille in den Altersgruppen unter 20 bis über 25 ähnlich häufig vertreten war.

Bald Erstattungen für alle?

Im Koalitionsprogramm 2018-2023 ist vorgesehen, die Erstattung für Verhütungsmittel allen Frauen, unabhängig vom Alter oder der gewählten Methode, zugänglich zu machen. Sollte dies umgesetzt werden, könnte sich die prozentuale Verteilung künftig verschieben. Anfang September des vergangenen Jahres war eine entsprechende Änderung bereits für «demnächst» angekündigt – diese hat sich offenbar verzögert.

«Eine Arbeitsgruppe hat einen ersten Konventionsentwurf erarbeitet, der auch schon der Société Luxembourgeoise des Gynécologues et Obstétriciens zur Diskussion vorgelegt wurde», gibt Gesundheitsministerin Lenert in der parlamentarischen Antwort an. «Da die Bestimmungen des Abkommens jedoch mit der Einführung erstattungsfähiger Verfahren verbunden sind, wird die Nomenklaturkommission demnächst vom Gesundheitsministerium konsultiert werden.»

(L'essentiel)