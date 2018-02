«The Breadwinner» eröffnet das LuxFilmFest

Mit fast 30.000 Besuchern im Jahr 2017 und einem wachsenden internationalen Renommee verfügt das LuxFilmFest nun über ein solides Fundament an «Stammkunden». Auch die verschiedenen Partner, darunter die Stadt Luxemburg, die sich mit 350.000 Euro an der Veranstaltung beteiligt, zeigten sich erfreut über die Dynamik des Festivals und die Verbreiterung seines des Angebots im Laufe der Jahre.

«Wir haben immer mehr außergewöhnliche Werke in unserem Programm. Das ist zum Teil schon ein Luxusproblem», schwärmt der Programmleiter des LuxFilmFests, Alexis Juncosa. Einer der Höhepunkte der achten Ausgabe, die vom 22. Februar bis zum 4. März stattfindet, ist der Film «The Breadwinner», eine für des Oscar nominierte luxemburgische Koproduktion, die bei der Eröffnungsfeier gezeigt wird. Viel Beachtung werden sicherlich auch «The Death of Stalin» und «Isle of Dogs» von Kult-Regisseur Wes Anderson erfahren, die dem Publikum zur Preisverleihung beziehungsweise im Rahmen der Abschlussfeier gezeigt werden. Außerdem ist der neue Gus-Van-Sant-Spielfilm «Don't Worry, He Won't Go Far On Foot» exklusiv in Luxemburg zu sehen.





Ausnahmsweise wird in diesem Jahr ein Festival-Film schon drei Wochen vor der offiziellen Eröffnung gezeigt: «Phantom Thread», sechs Mal für den Oscar nominiert, läuft am Donnerstagabend in Anwesenheit der luxemburgischen Schauspielerin Vicky Krieps. Sie wird beim diesjährigen LuxFilmFest gleich doppelt im Rampenlicht stehen, denn sie wirkt auch in «Gutland» mit, der im offiziellen Wettbewerb gezeigt wird. Die Jury wird bei der 2018er-Ausgabe von kanadischen Regisseur Atom Egoyan geleitet.

