«Luxemburg und Österreich sind nicht vergleichbar»

In Österreich gilt seit Montag ein Lockdown für Ungeimpfte. Wäre das auch in Luxemburg möglich? Die Regierung sei sich bei der flächendeckenden Einführung von CovidCheck zwar bewusst gewesen, dass das Leben für nicht geimpfte Personen komplizierter werde, doch: «Es gibt keine Diskussion in diese Richtung», sagt Luc Feller, Hochkommissar für nationale Sicherheit.

«In Luxemburg sind fast 82 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft, in Österreich sind es nur 65 Prozent», erklärt Feller. Außerdem liege die Inzidenz in Luxemburg bei knapp über 200, während Österreich über 900 liege. «Wir sollten also die Situation in den beiden Ländern nicht miteinander vergleichen.»

Vorstellbar sei ein solches Szenario aber dennoch – je nach Entwicklung der Coronasituation im Land. «Alles hängt davon ab, welchen Einfluss Nicht-Geimpfte auf die Virusverbreitung haben», so Feller.

Sollte es dazu kommen, müsse ein Gesetz entworfen werden, «das so klar und präzise wie möglich ist, aber davon sind wir im Moment weit entfernt», stellt die Menschenrechtskommission fest. Julie-Suzanne Bausch von der Ethikkommission sagt, man diskutiere zumindest über das Thema.

(jfc/L'essentiel)