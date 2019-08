100 Millionen Euro Schaden in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kaum wütete der Tornado im Südwesten Luxemburgs, wandten sich die Geschädigten an ihre Versicherung. Der Verband der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen (ACA) teilte am Mittwoch mit, dass er seit der Katastrophe vom Freitag bereits rund 2400 Schadensfälle erhalten habe. «Wir schätzen zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich die Gesamtkosten der versicherten Schäden auf 100 Millionen Euro belaufen werden», heißt es weiter.

Die Kosten könnten sich entsprechend der genaueren Einschätzung der Schäden ändern. Zwei Drittel der Anfragen betreffen Wohngebäude, der Rest betrifft Fahrzeuge, so der ACA. Die Mitglieder der Versicherungsgesellschaft waren «bereits am Freitag» vor Ort, um sich ein Bild zu machen. So wurden «spezielle Einheiten» zur Beschleunigung der Bearbeitung von Anfragen eingerichtet.

Der Tornado traf den Süden Luxemburgs am Freitagnachmittag und verursachte große Schäden in den Gemeinden Petingen und Niederkerschen, darunter mehrere abgerissene Dächer.

(jg/L'essentiel)