Nach Weihnachten bleibt die Kinderbetreuung zu

Bildungsminister Claude Meisch (DP) begann seine Pressekonferenz am Dienstagmorgen mit einer Danksagung an das Personal im Bildungssektor, die Mitarbeiter hätten einen großen Kraftakt gestemmt. Man habe versucht, ein Maximum an Präsenzunterricht möglich zu machen, aber Quarantäne, Isolation und Krankschreibungen hätten die Lehrpläne ausgebremst. Man wolle verhindern, dass die Generation-Covid eine bildungspolitisch verlorene Generation werde. Deshalb müsse man jetzt eingreifen, um sich Luft im Kampf gegen das Virus zu verschaffen, erklärt Meisch. Die nächsten Wochen werden sicher weiterhin anstrengend.

Hilfe für Schüler und Eltern:



Psychologische Hilfe können Kinder und Jugendliche unter der Telefonnummer

+352 8003 9393 erhalten.



Hilfe bei schulischen Problemen und Fragestellungen gibt es unter der Hotline +352 8003 9090.

Alle Schulen im Land bleiben bis zum 10. Januar geschlossen. In der Schulwoche vom 4. bis zum 8. Januar findet Unterricht in Luxemburg nur digital statt. Grundschullehrer sollen Aufgaben für diese Woche vorbereiten, bei denen es hauptsächlich um Wiederholung des ersten Trimesters gehen soll. Videokonferenzen mit den jüngeren Schülern sollen aber die Ausnahme bleiben. Für die älteren Schüler der höheren Klassen soll Unterricht gestreamt werden. Für die Prüfungsklassen soll das Schuljahr um eine Woche verlängert werden. Man wolle sicherstellen, dass die Schüler eine bestmögliche Vorbereitung auf ihren weiteren Lebensweg erhalten.

Kinderbetreuung schließt nach Weihnachten

Die komplette Kinderbetreuung wird im Großherzogtum vom 28. Dezember an ausgesetzt. Crèches, Tagesmütter und Maison Relais werden erst nach dem 10. Januar wieder öffnen dürfen. Eine Notbetreuung gibt es nur für Eltern aus dem Gesundheitssektor. Am 11. Januar solle es wieder mit dem Präsenzunterricht weitergehen. «Wir wollen nach dem 10. Januar so sicher wie möglich in die Schule zurückkommen.» Deshalb werde man in den nächsten Tagen an alle Lernenden von vier bis 19 Jahren, Lehrende und Schulpersonal freiwillige Testeinladungen verschicken. Meisch erinnerte die Betroffenen daran, schnellstmöglich Termine zu vereinbaren, da der Andrang bei den Teststationen des Large-Scale-Testing nach wie vor hoch sei.

In den Klassenzimmern müsse aber dennoch weiter gelüftet werden, auch wenn es nicht angenehm sei, erläuterte der Bildungsminister. Auch sollen CO²-Messgeräte angeschafft werden, die an das richtige Lüften erinnern sollen. Weitere Maßnahmen werden derzeit geprüft: FFP2-Masken für Lehrende und Betreuungspersonal, vorrangige Impfung für Lehrpersonal in einer zweiten Phase und die Aufteilung der Kinder in Gruppen innerhalb der Maison Relais. Die Maßnahmen könnten sich als hilfreich erweisen, es gelte aber die Bewertung der Arbeitsgruppen abzuwarten, betonte Meisch.

(hoc/lm/L'essentiel)