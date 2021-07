CFL-​​Verkehr läuft erst Dienstag wieder normal

Großes Durcheinander auf den Schienen an diesem Montagmorgen: Wegen kaputter Oberleitungen bei Berchem war der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Bettemburg den ganzen Vormittag in beiden Richtungen eingestellt worden. Es wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Am Montagnachmittag wurde der Zugverkehr teilweise wieder aufgenommen. Der erste Zug Richtung Thionville verließ Luxemburg um 13.39 Uhr. Die CFL erklärt aktuell, dass sich der Verkehr noch nicht wieder normalisiert habe. Aus diesem Grund werden weiterhin Ersatzbusse zwischen Luxemburg und Bettemburg (in beiden Richtungen) sowie zwischen Luxemburg und Thionville (in beiden Richtungen) eingesetzt.

«Die Reparaturarbeiten sind noch nicht abgeschlossen», so die CFL. Das Unternehmen schätzt, dass der Verkehr erst am späten Dienstagmorgen wieder normal läuft. Insgesamt würden die Unterbrechungen damit etwas über 24 Stunden andauern.

Informationen zu den Fahrplänen im luxemburgischen Netz finden Reisende auf der CFL-Website oder der CFL-Mobil-App.

(L'essentiel)