Roboter haben 1390 Operationen begleitet

Nach und nach kommen Roboter auch in den luxemburgischen Krankenhäusern an. Derzeit sind zwei Institutionen, das Centre hospitalier de Luxembourg und die Hôpitaux Robert Schuman, mit ihnen ausgestattet, sagte Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) am Mittwoch auf eine Frage des Abgeordneten Josée Lorsché (Déi Gréng).

Die Geräte unterstützen den Chirurgen, wenn er sie braucht. Die ersten Operationen wurden 2013 durchgeführt. Seitdem wurden 695 Eingriffe in der Urologie, 395 in der Orthopädie und 300 in der Viszeralchirurgie durchgeführt. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Operationen auf 1390.

Derzeit sind 15 Chirurgen mit der Anwendung der Roboter geschult, zwei weitere befinden sich aktuell noch in der Schulung, so der Minister.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)