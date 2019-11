Second Hand aus Luxemburger Telefonzellen

Das Projekt Givebox hat alte Telefonzellen in Esch zu kleinen Umsonstläden umgestaltet. Die Bewohner können hier abgeben, was sie nicht mehr brauchen: Bücher, Platten oder auch gebrauchte Elektrogeräte können so ihren Weg zu neuen Besitzern finden.

Die drei Telefonzellen wurden vom Künstler Daniel Mac Lloyd, dem CIGL Esch und Jugendlichen gestaltet. «Die Telefonzellen und alles, was darin ist, gehören allen. Denn eine Stadt ist auch eine Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft wird geteilt», sagt Lara Pierri von Point Info Jeunes.

Esch ist bunter als sein Ruf

Getauscht werden kann auch, was nicht in eine Telefonzelle passt, erklärt Christian Jung von Inter-Actions. «Für zu große Gegenstände, wie etwa einen gebrauchten Kühlschrank, haben wir Schilder angefertigt, so dass man sie woanders abholen kann.» Um sicherzustellen, dass die abgelegten Gegenstände nicht zu Hass oder Rassismus aufstacheln, würden die Mitarbeiter regelmäßig einen Blick in die Telefonzellen werfen.

Verschenken, statt wegwerfen, ist das Motto. Das stärkt die Gemeinschaft und ist gut für die Umwelt. Mit solchen Aktionen wollen die Escher aber auch zeigen, dass ihre Stadt besser ist als ihr Ruf. Hier werden neue Projekte ausprobiert, die sich der Rest des Landes gerne abschauen darf.

Die Türen der Telefonzellen öffnen sich am Freitag um 15 Uhr zum ersten Mal. Hier können sich Besucher nach einem Rundgang mit einer Suppe stärken.

(SL/L'essentiel)