Menstruations-​​Urlaub wird in der Chamber debattiert

Eigentlich hatte die Petition bis zum 28. Juni Zeit, um die nötigen 4500 Unterschriften zu sammeln. Doch die Forderung nach monatlich zwei menstruationsbedingten freien Tagen im Großherzogtum hat bereits am Montag (4524 Unterschriften) die nötige Zahl an Unterstützer gefunden, um in der Chamber öffentlich debattiert zu werden.

Ziel der Petition ist es, Frauen jeden Monat «eine Freistellung von zwei Tagen» von der Arbeit zu gewähren, damit sie «zu Hause bleiben können und sich nicht mit Unterleibsschmerzen zur Arbeit quälen müssen». «Leider ist das heutzutage immer noch ein Tabuthema», beklagte die Petentin, Ornella Romito, als sie die Petition online stellte.

(nc/L'essentiel)