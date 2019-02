48-​​Kilo-​​Bombe in Waldhof hatte keinen Zünder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem tragischen Vorfall, bei dem am Donnerstagmorgen zwei Soldaten der Luxemburger Armee ihr Leben ließen und zwei weitere verletzt wurden, gaben Verteidigungsminister François Bausch, der Stbaschef der Armee, Alain Duschène, und der stellvertretende Staatsanwalt Georges Oswald weitere Details bekannt.

Bei der explodierten Bombe handelte es sich um einen 48 Kilogramm schweren Sprengkörper, der aus dem zweiten Weltkrieg stammt und keinen Zünder mehr hatte. Er sollte nach Belgien transportiert und dort zerlegt werden. Laut Oswald wurde das Artilleriegeschoss als sicher eingestuft. «Wieso es trotzdem zu einer Explosion kommen konnte, wird nun von Sprengstoffexperten aus dem Ausland geklärt», so der Staatsanwalt, der einen terroristischen Hintergrund kategorisch ausschließt. Wann es erster Antworten gibt, sei momentan noch nicht zu sagen. Beamte der technische Einsatzeinheit der Police Grand-Ducale sichern zurzeit die Spuren.

Sicherheitszone bleibt bestehen

Die beiden Toten waren 40 und 48 Jahre alte Unteroffiziere der Armee und laut Duschène Spezialisten im Entschärfen von explosivem Material. Sie gehörten dem siebenköpfigen «Service de déminage de l’Armée luxembourgeoise» (SEDAL) an. Sie bewegten die Granate zum Zeitpunkt der Explosion in einem Hangar mit einem Gabelstapler. «Ein völlig normaler Vorgang, der schon x-mal so durchgeführt wurde. Geschosse dieser Art werden von uns regelmäßig für den Transport nach Belgien vorbereitet. Kleinere werden hier vor Ort zerlegt», sagt Duschène. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet.

Von den beiden Verletzten, die sich bei der Explosion außerhalb des Hangars aufhielten, wurde einer schwer verletzt. Oswald bestätigte, dass der Mann in Lebensgefahr schwebt. Der Leichtverletzte sei ansprechbar und werde in den nächsten Stunden von der Polizei vernommen. Weitere Personen, die den Vorfall miterleben mussten, erhalten psychologische Betreuung.

In Waldhof werden seit 1964, alle Typen von explosivem Material gelagert. «Das so etwas schon einmal passiert ist, ist mir nicht bekannt», sagte Duschène. Die Sicherheitszone, die um den Hangar eingerichtet wurde, bleibt weiterhin bestehen, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden kann, ob weiteres Material explodieren könnte.

(sw/L'essentiel)