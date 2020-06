Der Staat vermietet derzeit fast 300 Wohnungen

In Luxemburg besitzt der Staat etwa 400 Immobilien. Das teilt Finanzminister Pierre Gramegna in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Jeff Engelen mit. Demnach werden die meisten Wohnungen vermietet. Der größte Teil, etwa 160 davon, würde nach Angaben des Ministers als Sozialwohnungen genutzt. 60 Einheiten werden an Einzelpersonen vermietet und weitere 60 an gemeinnützige Organisationen wie das Rote Kreuz, heißt es in der Antwort. Weitere 80 Wohneinheiten würden derzeit als Dienstwohnungen genutzt.

50 Häuser und Wohnungen sind momentan ungenutzt. Die Gebäude, die derzeit nicht vermietet werden, befänden sich in einem sehr schlechtem Zustand und müssten entweder renoviert oder abgerissen werden, um ein neues Projekt zu realisieren, erklärt Pierre Gramegna. Einige würden jedoch noch immer vorübergehend von einer Verwaltung oder einer Regierungsabteilung genutzt.

(ol/L'essentiel)