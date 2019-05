Tiefflieger donnern heute über den Kirchberg

Am Montagnachmittag könnte es auf dem Kirchberg laut werden. Im Rahmen einer Generalprobe für den kommenden Nationalfeiertag sollen am Montag mehrere Flugzeuge in geringer Höhe über die Avenue John F. Kennedy fliegen. Beteiligt seien Maschinen vom Typ «C-130 Hercules», «Airbus A400M» und «KC-10», informiert die Regierung. Der Probeflug war ursprünglich für 12 Uhr geplant, findet nun aber «um 14.18 Uhr wegen schlechter Wetterbedingungen» statt.

Aufgrund der Tram-Baustelle an der Avenue de la Liberté findet die Nationalfeiertagsparade am 23. Juni in der Avenue John F. Kennedy auf dem Kirchberg statt. Die Tribüne, die in der Regel vor dem ehemaligen Arbed-Hauptquartier steht, befindet sich dieses Mal vor der Coque.

(nc/L'essentiel)