Matrose von Luxemburger Schiff tot aufgefunden

Ein Matrose des gesunkenen Schleppers «Bourbon Rhode», der unter luxemburgischer Flagge im Atlantik unterwegs war, wurde am Montag tot aufgefunden. Das Schiff war am Samstag in den Hurrikan «Lorenzo», ein Wirbelsturm der Kategorie 5, geraten.

Mehrere Schiffe, sowie ein Flugzeug vom US National Hurricane Centre, beteiligten sich am Samstag an der Suche der insgesamt 14 Besatzungsmitglieder, von denen schließlich drei in einem Rettungsboot gefunden wurden. Die übrigen zehn Crew-Mitglieder werden noch vermisst. Ein Luxemburger war nicht an Bord.

+++ Update folgt... +++

(L'essentiel/afp)