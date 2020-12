21 Millionen Euro für Datenschutz bei der Polizei

Henri Kox, Minister für Innere Sicherheit (Déi Gréng) hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine komplette Überarbeitung der Polizeidatenbanken nach den aktuellen Datenschutzrichtlinien vorsieht und definiert, wer Zugang zu ihnen hat und was aufbewahrt und gespeichert werden darf.

Hintergrund des Gesetzesentwurfs ist ein Datenschutzskandal bei der großherzoglichen Polizei aus dem Jahr 2019, der durch zum Teil versteckte Akten ausgelöste wurde. Die Wellen schlugen so hoch, dass die Opposition mitten in der Plenarsitzung die Tür zuschlug und die Abgeordnetenkammer verließ. «Unschuldige Bürger mit einem sauberen Strafregister sind aktenkundig», sagte der CSV-Abgeordnete Gilles Roth damals. Insgesamt bewahrte die Polizei Informationen über die Bewohner in 62 verschiedenen Verzeichnissen auf.

Kostenpunkt insgesamt 21,2 Millionen Euro

Die Regierung hatte schließlich eine Prüfung der Polizei (Inspection générale de la police, IGP) angeordnet. Der Bericht stellte fest, dass die Polizei ihre Datenbanken nutzt, ohne die Richtlinien des Datenschutzes zu beachten. Also wurde eine Reform versprochen, ein «ambitionierter Plan zur Sensibilisierung für den Datenschutz», welcher auch Polizeiakademie und Weiterbildung einbezieht.

Dies wird nach Ministeriumsangaben einige Zeit in Anspruch nehmen, da alles erst bis 2026 fertiggestellt sein muss. «Angesichts der Komplexität und des Umfangs der durchzuführenden Arbeiten wird empfohlen, die Arbeiten vorzuziehen und die erforderlichen Mittel ab 2021 bereitzustellen», heißt es in der Vorlage. Ab dem kommenden Jahr werden demnach 869.000 Euro für vorbereitende Studien zur Verfügung gestellt. Dann werden bis 2025 jedes Jahr zwischen vier und fünf Millionen Euro investiert. Am Ende beläuft sich die Rechnung auf 21,2 Millionen Euro, inklusive Polizeiausbildung.

