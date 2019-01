Bunter Gedenkmarsch für das Opfer von Wiltz

Am Samstag, den 12. Januar, wird um 15 Uhr an der Stelle, wo Anfang des Jahres ein zweijähriges Kind getötet wurde, eine Schweigeminute veranstaltet. Alle, die dem Opfer gedenken wollen, sind herzlich eingeladen in allen erdenklichen Farben zu erscheinen, da der verstorbene Junge es bunt mochte. Schilder im Ort weisen bereits darauf hin, dass in der Rue Grande-Duchesse Charlotte am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr nicht geparkt werden darf.

Am 2. Januar war ein Auto in eine Personengruppe gefahren, wobei der zweijährige so schwer verletzt wurde, dass er im Krankenhaus verstarb. Weitere vier Personen wurden bei der Todesfahrt verletzt, zwei davon schwer. Das Auto war vom 47-jährigen Vaters der Opfer mutwillig in die Gruppe gesteuert worden.

Zuletzt hatte die Polizei in den Fall nach Zeugen gesucht. Insbesondere suchen die Ermittler eine Frau, die hinter dem Wagen des Täters, einem blauen Citroën C4, vorbeiging als dieser in der Straße gewendet wurde. Der Täter wurde kurz nach der Todesfahrt dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Wird er des Mordes oder Totschlags für schuldig bekannt, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.

(L'essentiel)