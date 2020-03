Aus der Traum vom Eröffnungskracher

«Wir wissen nicht ob das klappen wird», sagte Joël Wolff, Generalsekretär des luxemburgischen Fußballverbandes (FLF), am Mittwoch auf die Frage, ob das neue Nationalstadion rechtzeitig zum ersten Heimspiel in der Nations League am 8. September fertig wird. «Und das bringt uns in Verlegenheit, denn wir können keine Tickets verkaufen», beschreibt der FLF-Generalsekretär die Situation. Fest steht nur, der Gegner an dem Spieltag ist Montenegro.

Auf der Baustelle geht es zwar voran. Diese Woche wurde mit der Installation der Sitze begonnen. «Es gibt noch viel zu tun und die Arbeiten sollten, soweit wir wissen, im Juni abgeschlossen sein», sagt Wolff. Dann muss der Bau allerdings noch durch die Abnahme, mögliche Ausbesserungsarbeiten nicht mitgerechnet. Kurz gesagt: Der Traum der FLF, im Juni ein prestigeträchtiges Eröffnungsspiel zu organisieren, ist gestorben. Dafür wird die Zeit vor der Europameisterschaft zu knapp sein. «Wir haben Kontakt mit allen großen europäischen Verbänden aufgenommen. Darunter Deutschland und Portugal», erläutert der FLF-Funktionär die Planung des Verbands.

Fertigstellung kurz vor der EM

Für die FLF ist es jedoch undenkbar, Montenegro Anfang September vor 10.000 Menschen im neuen Stadion zu empfangen, ohne dort vorher ein Freundschaftsspiel gespielt zu haben. Hier verursacht allerdings der Internationale Kalender Stirnrunzeln, denn zwischen Juni und dem Auftakt zur Nations League sind keine Termine für Freundschaftsspiele vorgesehen. Erst am 15. November bietet der Fifa-Kalender die Chance, ein internationales Freundschaftsspiel zu planen.

Wenn es also darum geht, möglichst schnell im Stadion in Kockelscheuer zu spielen, dann müssen die Luxemburger Fußballer mit einem weniger glamouröses Eröffnungsspiel zufrieden geben. «Auch wenn der Gegner nichts Besonderes sein wird, wird es viele Zuschauer anziehen», ist sich Joël Wolff sicher. Bleibt aber das Problem, einen Gegner und einen Termin zu finden, denn im Juli steht die Europameisterschaft an. Ein Lösung wäre auch, die feierliche Eröffnung ins nächste Jahr zu schieben. Ein Trost bleibt, das Josy-Barthel-Stadion steht bis in den Herbst zur Verfügung, falls es gebraucht wird.

(Nicolas Martin/L'essentiel)