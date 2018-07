Besucher «fliegen» mit Seilrutsche vom Hochofen

Nervenkitzel in 60 Metern Höhe: Abenteuerlustige konnten am Wochenende eine Seilrutsche zwischen den Hochöfen in Esch-Belval hinunterrasen. Die nicht ganz schwindelfreie Aktivität wurde im Rahmen der «Fête des hauts fourneaux» angeboten, die mehrere tausend Besucher in das Stadtentwicklungsgebiet im Süden Luxemburgs lockte.

Neben der Seilrutsche bekamen die Gäste vor Ort kulinarische Spezialitäten und Konzerte geboten. Zudem konnten sich Besucher bei realgetreuen Präsentationen über die industrielle Vergangenheit des Areals informieren. Die «Fête» läuft noch bis Sonntag, 19 Uhr.

(jg/L'essentiel)