Handelskammer half mehr als 9000 Unternehmern

Luc Frieden, der neue Präsident der Handelskammer, zeigt sich äußerst zufrieden mit seinen ersten Wochen. «Ich finde es faszinierend, was für eine große Vielfalt es in der luxemburgischen Wirtschaft gibt, die hier bei uns vertreten ist. Es reicht vom kleinem Café über große Banken bis hin zur Stahlindustrie».

Kleine und mittlere Unternehmen im Mittelpunkt des Wachstums



Ebenfalls am Dienstag in der Handelskammer anwesend, erinnerte der Minister für Handel und Tourismus Lex Delles das Publikum an die Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen für Luxemburg. «Sie sind die treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Luxemburg. Wir stellen sicher, dass der Rechtsrahmen für Gründung und Entwicklung von Unternehmen passt», sagte der Minister. Diese Gesetzgebungsarbeit wird Hand in Hand mit der Handelskammer durchgeführt, die 2018 Stellungnahmen zu mehr als 300 großen Bildungsgesetzen und -vorschriften abgegeben hat.

Bevor Luc Frieden die Nachfolge von Michel Wurth angetreten ist, erlebte die Handelskammer 2018 ein ereignisreiches Jahr. Insgesamt wurden 9178 Unternehmen beraten, was einer Steigerung von 15,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 entspricht. «Kleinere Unternehmen müssen beraten und unterstützt werden», sagt Carlo Thelen, General Manager der Handelskammer, der die Entwicklung des House of Entrepreneurship begrüßt. «Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich die Zahl der Akteure vervielfacht.»

Herausforderung: Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. «Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung der Digitalisierung. Wir müssen sie davon überzeugen, dass es etwas ist, das ihre Produktivität verbessern und sie präsenter machen kann. Zu den Prioritäten für die kommenden Jahre zählt auch die Rekrutierung von Fachkräften.»

Es ist notwendig, «über geschultes und qualifiziertes Personal zu verfügen. Die Handelskammer kann dies alles unterstützen. So verwaltete die Handelskammer 2018 fast 2000 Ausbildungsverträge in 25 verschiedenen Berufen und bildete täglich rund 220 Personen durch das House of Training und das Institut supérieur de l'Économie aus.»

Der ebenfalls am Dienstagmorgen vorgestellte Strategieplan 2019-2025 der Handelskammer wurde entwickelt, indem die Bedürfnisse der Unternehmer zusammengeführt wurden, um ihnen «eine effektive Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen einer sich wandelnden Wirtschaft» anzubieten. Ein Plan, der Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Internationalisierung umfasst, die für Unternehmen im Großherzogtum entscheidend sind. «Wenn der Wohlstand in Luxemburg anhalten soll, brauchen wir einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt und einen freien und ausgewogenen internationalen Handel», so Luc Frieden abschließend.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)