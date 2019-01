Bleibt Luxemburg vom US-​​Shutdown verschont?

Immer mehr Beamten wird betriebsbedingt gekündigt, immer mehr Gehälter werden eingefroren und immer mehr Museen bleiben geschlossen: In den USA verursacht der Shutdown eine erstmalige Stilllegung der Bundesverwaltung. Grund dafür: eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Kongress und Präsident Trump über die Finanzierung der Mauer an der mexikanischen Grenze.

Nach fast einem Monat Stillstand könnte dieser Zustand demnächst Folgen auf die Wirtschaft – auch in Luxemburg – tragen. Ein gefürchtetes, aber noch weit entferntes Szenario, so Paul Schonenberg, Chairman & CEO der American Chamber of Commerce. «Das Geschäft läuft weiter, die Unternehmen setzen ihren Austausch fort. Bis jetzt hat uns kein Unternehmen diesbezüglich irgend ein Problem signalisiert», sagt er.

Diese Beobachtung wurde von der US-Handelskammer bestätigt, die sich auf «eine Auswirkung auf amerikanischem Boden ohne spürbaren makroökonomischen Effekt» bezieht.

Eine schleichende Verschlechterung

Wenn der Freihandel aber seinen Lauf nimmt, ist die Situation administrativ gesehen etwas komplizierter. Laut Schonenberg seien «Visums- und Arbeitserlaubnisanträge, sowie Betriebsgenehmigungen dadurch verlangsamt. Die Handelskammer verweist sogar auf «bilaterale Komplikationen zwischen Unternehmen und der amerikanischen Verwaltung oder Institutionen».

Der Zeitpunkt sei also derzeit schlecht ausgewählt, um mit den USA zusammenzuarbeiten. Außerdem wird befürchtet, dass eine schleichende Verschlechterung auf die Wirtschaft Auswirkungen haben könnte. «Immerhin wurde in den USA insgesamt 800.000 Beamten betriebsbedingt gekündigt. Zieht sich der Shutdown weiter hin, könnte die Lage sich so langsam verschlechtern. Es ist zwar nicht unsere Gewohnheit, aber es ist durchaus möglich», so Schonenberg.

Am vergangenem Wochenende wurde der Rekord des 21 Tage währenden Shutdowns von 1995/1996 gebrochen.

