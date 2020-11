Für Meisch sind Schulen kein Infektionsherd

Nein, die Öffnung der Schulen Mitte September im Großherzogtum habe nicht zu einer schnelleren Verbreitung des Virus in der Luxemburger Bevölkerung beigetragen. Diese Schlussfolgerung schickt Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Donnerstagmorgen vorweg, als der Minister den Bericht über die Corona-Situation in den Schulen des Großherzogtums vorstellt. Die Schulen seien als Orte klarer Regeln weniger von Corona betroffen als andere Bereiche der Gesellschaft.

Dies habe sich auch seit Mitte Oktober nicht geändert. Die Öffnung der Schulen habe demnach nichts mit der Zuspitzung der Corona-Situation in Luxemburg zu tun, wie Claude Meisch betont. Die Zahlen, die der Minister dazu vorlegt, sollen diese These untermauern. So sei der Anteil der Menschen bis 19 Jahre stehts unter 20 Prozent der gesamten positiven Fällen geblieben.

Die allgemeinen Schulen stärker betroffen

Die Entwicklung der Corona-Situation zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen unterscheide sich erheblich, erklärt Meisch weiter. Zum Stichtag 1. November habe man demnach insgesamt 266 positiv getestete Grundschüler gezählt, was einem Anteil von 0,53 Prozent der Grundschüler im Großherzogtum entspricht. Demgegenüber habe es zu diesem Zeitpunkt bei den älteren Schülern 368 Corona-Infektionen gegeben, damit 0,88 Prozent der «Secondaire»-Schüler. In der «Secondaire» seien die Klassen der Allgemeinen Schulen besonders betroffen. Die oberen Klassen seien zudem stärker betroffen als die unteren Klassen. Dies erklärt man sich im Ministerium mit steigenden Zahl an sozialen Kontakten, die mit dem Alter der Jugendlichen und jungen Erwachsenen einhergehe.

Die Maßnahmen an den Schulen sollen nun für die Zukunft angepasst werden. Eine der wichtigsten Neuerungen besteht dabei darin, dass künftig Grundschüler ab sechs Jahren Masken tragen müssen. Diese Maskenpflicht gilt im Gebäude und auf den Schulhöfen, jedoch nicht, wenn die Schüler sitzen. In den Schulkantinen dürfen maximal vier Schüler an einem Tisch sitzen.

Für die höheren Klassen soll es eine Rückkehr zum Heimunterricht nur geben, falls Luxemburg einen weitergehenden Teil-Lockdown beschließen sollte. Für einen solchen Lockdown gebe es aber derzeit keinen Anlass, erklärte der Minister.

(fl/L'essentiel)