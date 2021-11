Nur noch Biontech für unter 30-​​Jährige in Luxemburg

Aus Gründen der Sicherheit soll die Coronaimpfung von Moderna im Großherzogtum nur noch bei Personen im Alter über 30 Jahren eingesetzt werden. Das geht aus einer parlamentarischen Stellungnahme von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vom Donnerstag hervor. Die entsprechende Anweisung sei bereits an die Impfzentren und Arztpraxen, die Coronaimpfungen vornehmen, gegangen. In neuesten Studien sei ersichtlich, dass in der Altersgruppe unter 30 Jahren nach einer Moderna-Impfung schwerwiegende Nebenwirkungen wie Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen häufiger auftreten.

Der Hohe Rat für Infektionskrankheiten (CSMI) hatte erst am Montag die Empfehlung ausgesprochen, die Booster-Impfungen in der Gruppe der Menschen im Alter über 65 Jahren, mit einem mRNA-Vakzin von Biontech oder Moderna durchzuführen.

Stopp «bis neue Daten vorliegen»

Die CSV-Abgeordneten Claude Wiseler und Marc Lies hatten am Mittwoch in einer dringenden parlamentarischen Frage dargelegt, dass die ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) ebenfalls von Moderna-Impfungen bei Menschen unter 30 Jahren abrät.

Gesundheitsministerin Lenert erklärte in ihrer Antwort, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) derzeit noch die Nebenwirkungen diskutiere und den Moderna-Impfstoff bislang noch nicht für die unter 30-Jährigen ausgeschlossen hat. Aufgrund des Vorsorgeprinzips sei man in Luxemburg jedoch zum Entschluss gekommen, das Vakzin in der Altersgruppe nicht mehr zu nutzen – «jedenfalls bis neue Daten vorliegen», so Lenert.

