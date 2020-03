Ab Freitag stehen die Baustellen im Land still

Premierminister Xavier Bettel hat am Dienstag während seiner Rede in der Chamber angekündigt, dass alle Baustellen im Land ab Freitag, 16 Uhr, gestoppt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu begrenzen. Am Mittwochmorgen bestätigte das Ministerium noch einmal gegenüber L'essentiel: Es wird absolut keine Ausnahmen geben. Alle öffentlichen Arbeiten werden ausgesetzt.

Die luxemburgische Straßenbauverwaltung erklärt, dass es bis Freitag «darum geht, bestimmte kritische oder begonnene Arbeiten zu beenden und die Baustellen auf unbestimmte Zeit zu sichern». Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob oder in wie fern sich dies auf den Kollektivurlaub im Sommer auswirken könnte, so das Ministerium.

Tram

Sie ist derzeit eine der wichtigsten Baustellen in Luxemburg. Die Straßenbahn sollte es bis Ende 2020 eigentlich bis zum Hauptbahnhof Luxemburg geschafft haben. Der Großteil der Arbeiten betrifft derzeit die Avenue de la Liberté und die Place de la Gare.

Büchler-Brücke

Die Brückenbaustelle ist mit dem Bau der Tram verknüpft und betrifft das Verkehrssystem der gesamten Hauptstadt. Die Struktur zwischen dem Bahnhofsviertel und Bonneweg wird derzeit erweitert, um Platz für Straßenbahn, Autoverkehr, Fußgänger und Radfahrer zu schaffen.

Das Nationalstadion

Das neue Nationalstadion an der Cloche d'Or ist fast fertig, auch der angrenzende Parkplatz sollte bald fertiggestellt sein. Aus dem geplanten Eröffnungstermin im Juni wird nun dennoch nichts mehr werden.

Verbreiterung der A3

Die chronisch überlastete Autobahn nach Frankreich sollte Anfang 2020 auf zwei dreispurige Spuren ausgebaut werden. Für die Maßnahme waren fünf Jahre Bauzeit veranschlagt.

Irrgärtchen-Kreisverkehr

Bis zu 4200 Autos rollen pro Stunde zu den Stoßzeiten durch den Kreisverkehr an der A1-Ausfahrt Hamm. Mitte April sollte der Umbau des Nadelöhrs zu einem deutlich effektiveren Verteiler eigentlich abgeschlossen sein.

Konrad-Adenauer 2-Gebäude

Das neue Gebäude auf dem Kirchberg soll 3000 Mitarbeiter des Europäischen Parlaments aufnehmen. Der 180.000 Quadratmeter-Bau sollte im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Erweiterung des Hauptbahnhofs

Am Bahnhof Luxemburg sollen neue Bahnsteige für Entlastung sorgen. Ein Teil ist bereits seit Dezember letzten Jahres in Betrieb, der Rest sollte bis 2024 folgen.

Clerf-Umgehung

Die 3,7 Kilometer lange Straße sollte Clerf entlasten, insbesondere durch die Beseitigung des Schwerverkehrs in Richtung Industriegebiet von Lentzweiler. Der Bau sollte bis 2022 abgeschlossen sein.

Autobahnauffahrt Pontpierre

Die neue Auffahrt, bei der Autos von der N13 auf die A4 wechseln können, sollte dieses Jahr in die zweite Phase gehen. Die verbleibenden Arbeiten, die auch eine mögliche Verbreitung der A4 auf drei Fahrspuren berücksichtigen, sollten noch mindestens zwei Jahre dauern.

Gefängnis Sanem

Das neue Gefängnis in Ueschterhaff sollte bis Ende 2022/Anfang 2023 etwa 400 Häftlinge aufnehmen. 221 Gefängnisbeamte sollten für den Haftbetrieb rekrutiert werden.

Autobahnausfahrt Düdelingen-Buringen

An der A13-Ausfahrt Düdelingen-Büringen entsteht ein neuer Kreisverkehr, der den Verkehr auf die N31 verteilen soll. Eigentlich sollte das Projekt Ende 2020/Anfang 2021 abgeschlossen sen.

Verbindung nach Micheville

Der direkte Weg von Belval nach Audun-le-Tiche/Micheville über die A4 sollte bis 2022 fertiggestellt sein.

Der Ban de Gasperich-Park

Der Plan für den Stadtpark des neuen Stadtviertels Ban de Gasperich wurde Anfang des Jahres vorgestellt. Die Grünfläche mit einem großen Badesee sollte 2022 eröffnet werden.

Herrenberg-Kaserne

Die Herrenberg-Kaserne im Norden stammt aus den 1950er Jahren. Sie wird derzeit für 137 Millionen Euro modernisiert. Der Abschluss der Arbeiten war für 2025 geplant.

Landwirtschaftliches Lyzeum Gilsdorf

Die neue Schule im Norden Luxemburgs sollte 800 Schülerinnen und Schüler für das nächste Schuljahr aufnehmen.

(jw/L'essentiel)