Die Luxemburger Tram ist beliebt – aber nicht perfekt

In einem Jahr, von Dezember 2017 bis Dezember 2018, beförderte die Straßenbahn in Luxemburg-Stadt rund 4,6 Millionen Fahrgäste und legte dabei 405.000 Kilometer zurück. Die meisten Nutzer, so zeigt eine L'essentiel-Umfrage, sind zufrieden mit der Tram. Dennoch besteht nach Ansicht der Nutzer Verbesserungsbedarf. Die 26 Jahre alte Laura ist vom Erfolg der Tram überrascht: «Ich komme aus einer Großstadt, und war zunächst verblüfft, wie häufig die Tram hier fährt.»

Der 60-jährigen Luigi ist ebenfalls angetan von der Straßenbahn: «Das Einzige, was verbessert werden muss, ist die Anzeige an den Haltestellen. Sie stimmt nicht immer mit den tatsächlichen Fahren überein. Wirklich vertrauen kann man ihr daher nicht.»

Strecke wird ausgebaut

Anne-Maria, 29, sieht im frühen Feierabend der Tram ein Problem: «Gegen Mitternacht fährt sie zum letzten Mal. Ich gehe oft ins Kino und die Filme enden oft später.» Cristina teilt diese Auffassung und wünscht sich ebenfalls spätere Fahrten. Die Nutzer scheinen sich im Großen und Ganzen jedoch einig zu sein: Die Straßenbahn ist die Kosten der Tickets wert. So sieht das auch Isabelle, 49: «Mein Dauerkarte rentiert sich auf jeden Fall.»

Das Schienennetz der Tram soll bis 2020 am Bahnhof ankommen und bis 2021 vom Flughafen Findel bis zur Cloche d'Or fahren. Dann dürften nicht nur etliche zurückgelegte Kilometer, sondern auch einige neue Kunden hinzukommen.

(Edoxie Allier/L'essentiel)