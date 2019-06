Die Bartringer Baustelle nähert sich dem Ende

Vor eineinhalb Jahren startete die Baustelle bei Bartringen – nun befindet sie sich in der Abschlussphase: «Wir werden im Zeitplan liegen», erklärt Ralph Di Marco, Sprecher des Straßenbauamts. Seit Ende 2017 haben die Arbeiter die Fahrspuren so umgestaltet, dass der Verkehr zwischen Bartringen, dem Gewerbegebiet Bourmicht und der Auffahrt zur A6 – der in Spitzenzeiten sehr stark frequentiert ist – in Zukunft flüssiger laufen soll.

Im Gewerbegebiet Bourmicht seien nur noch die letzten Feinheiten zu erledigen. So heißt es zumindest seitens des Straßenbauamts. Dies betreffe die Verkehrsinseln, die Straßenmarkierung und die Installation von Verkehrsampeln, die in den kommenden Wochen abgeschlossen sein sollen. Der Rest der Arbeiten am Autobahnkreuz sollte «in diesem Sommer» beendet werden.

Autofahrer, die diese Strecke nutzen, haben bereits Veränderungen festgestellt. «Der Verkehr ist viel besser als vor zwei Jahren», heißt es in der Bartringer Gemeinde. Es wurde eine zweite Autobahnauffahrt gebaut. Außerdem gibt es anstelle des ehemaligen Kreisverkehrs nun eine Kreuzung. Dort soll demnächst eine Verkehrsampel installiert werden. «Wer vorher am späten Nachmittag versuchte, das Gebiet um Bourmicht zu verlassen, hatte oft Schwierigkeiten, in den Kreisverkehr zu gelangen», sagt Di Marco.

(Joseph Gaulier)