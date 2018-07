Wie Dieschbourg das Wolfsproblem angehen will

Der Wolf kehrt nach Luxemburg zurück. Was zunächst wie eine Schreckensmeldung klingen mag, ist tatsächlich ein Ergebnis von umfangreichen Schutzmaßnahmen, die in die Wege geleitet wurden, nachdem Wölfe in Europa vor gut 100 Jahren fast vollständig ausgerottet worden waren. Als sogenannter «Top-Prädator» habe der Wolf aber «sehr positive Einflüsse auf die Biodiversität», heißt es im Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg.

Allerdings ist dort auch zu lesen, dass «der Wolf in Konflikt mit menschlichen Interessen» geraten könne. Damit ist aber nicht etwa gemeint, dass Wölfe einen Menschen attackieren könnten – entgegen der landläufigen Meinung gehören Menschen nicht zum Beuteschema von Wölfen. Vielmehr setzt sich der Managementplan unter anderem mit den Folgen von Übergriffen auf Nutz- und Haustiere auseinander und definiert den Handlungsspielraum des Staats bei solchen Schäden. In einer parlamentarischen Anfrage hat Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) zu den Fragen der CSV-Abgeordneten Martine Hansen, Aly Kaes und Marco Schank Stellung bezogen.

Präventivmaßnahmen und Information

Die Umweltministerin wird nicht müde zu betonen, dass Wölfe keine Gefahr für den Menschen darstellen und dass deshalb auch nicht vor ihnen gewarnt werde, sollte eine Sichtung bestätigt werden. «Dazu besteht kein Grund», so die Umweltministerin. Es sei wichtig, «sich sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen». Allerdings werde man im Bedarfsfall die Bevölkerung über die Presse informieren. Eine Ausstattung mit GPS-Sendern, wie bei einigen Tieren in Deutschland geschehen, schließt die Ministerin derzeit noch aus, allerdings seien «solche Möglichkeiten in der Zukunft sicherlich eine Option». Beiläufig erwähnt Dieschbourg, dass inzwischen eines der Tiere «seit dem 2. Januar 2018 in Flandern (Belgien)» lebe.

Der Schadenersatzfall sei hingegen klar geregelt. Bei toten oder verletzen Tieren werde der Wert ermittelt und eine entsprechende Entschädigung gezahlt. Gleiches gelte auch bei «indirekten Schäden», also finanziellem Mehraufwand durch Einsammeln toter, verletzter oder entlaufener Tiere und für das hierzu benötigte Material. Auch präventive Maßnahmen sollen finanziell unterstützt werden, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass «in einem Umkreis von zehn Kilometer zur betroffenen Weide (grenzübergreifend) und innerhalb der vorangegangenen 12-Monatsperiode ein Nachweis von Wolfen gemacht wurden».

(dix/L’essentiel)